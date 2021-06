Oppo A91: update naar Android 11 bereikt Europa

Er is goed nieuws te melden voor de bezitters van de Oppo A91. De smartphone van het bedrijf wordt bijgewerkt met een update naar Android 11.

Oppo A91 krijgt Android 11

Oppo is in Europa begonnen met het uitbrengen van een update voor de Oppo A91. De smartphone wordt vanaf nu bijgewerkt met haar tweede Android-update. Nadat voor het toestel in september vorig jaar de update naar Android 10 werd uitgerold, is het nu de beurt aan Android 11.

Ro11 laat aan DroidApp weten dat hij de update heeft gedownload op zijn smartphone. Het lijkt erop dat Duitsland eerder aan de beurt is dan Nederland; hij heeft de update gedownload door verbinding te maken met een Duitse VPN. Het doet vermoeden dat een brede uitrol naar Nederland niet lang meer op zich kan laten wachten.

Samen met Android 11 heeft Oppo de Oppo A91 ook voorzien van ColorOS 11. Deze bevat nog meer verbeteringen in de interface en gebruikerservaring. Ook is er de nieuwe Oppo Relax 2.0 app. Deze laat je ontspannen met behulp van verschillende geluiden.