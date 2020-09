Oppo A91 krijgt grootse update met Android 10 en ColorOS 7.1

De bezitters van de Oppo A91 kunnen vanaf nu een nieuwe update binnenhalen voor hun smartphone. De fabrikant rolt Android 10 uit naar de A91, samen met de nieuwe versie van ColorOS en meer verbeteringen.

Oppo A91 krijgt Android 10

Gebruikers van de Oppo A91 hebben er lang op moeten wachten, maar inmiddels is het zover; de Oppo krijgt de update naar Android 10 aangeboden. Stephen laat aan DroidApp weten dat zijn toestel de nieuwste Android-versie aangeboden heeft gekregen. Dat is overigens niet de enige verbetering, want ook ColorOS 7.1 wordt meegeleverd, dit is de nieuwste versie van de Oppo-skin.

ColorOS 7.1 brengt een hoop verbeteringen zoals het donkere thema, de nieuwe zijbalk met handige opties, een nieuw Oppo Sans lettertype en verbeterde opties voor het maken van een schermafbeelding. Ook zijn op de Oppo A91 nog een reeks andere verbeteringen doorgevoerd.

Samen met deze nieuwe update wordt ook beveiligingsupdate augustus 2020 meegeleverd. De update wordt vanaf nu uitgerold naar de A91. Als deze beschikbaar is voor je device, krijg je hiervan een melding op je toestel.