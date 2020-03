Oppo werkt aan nieuwe kleur voor Find X2 Pro: Gray Leather

Oppo zet vol in op haar nieuwe serie high-end smartphones in de Find X2-serie. Niet gek, want de toestellen zit bomvol mogelijkheden. Er zit een nieuwe kleur aan te komen voor de Oppo Find X2 Pro; Gray Leather.

Gray Leather voor Find X2

De Oppo Find X2-serie moet een volwaardig alternatief zijn voor bijvoorbeeld de Galaxy S20 van Samsung. In onze uitgebreide Oppo Find X2 review kun je alles teruglezen over onze ervaringen met het reguliere model. Is dat niet voldoende, dan kun je terecht bij de Oppo Find X2 Pro. Deze smartphone werd al uitgebracht in keramiek en in een lederen oranje kleur.

Helemaal leer is het niet helemaal. Oppo zelf heeft het over Vegan Leather, wat dus eigenlijk gewoon kunstleer is. Maar het gaat om de uitstraling en die oogt in het oranje lekker fris. In een video laat Oppo een nieuwe kleur zien die er aan zit te komen: Gray Leather. Dit is een meer anoniemere kleur dan het oranje, maar brengt toch je het premium design.



Volgens bronnen is Oppo van plan om de grijze lederen kleur ook in Europa uit te brengen, waardoor de kans zeker aanwezig is dat hij naar Nederland komt.

Oppo Find X2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 999,00 euro