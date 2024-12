OnePlus Open 2: meer informatie over releasedatum en specs

De nieuwe vouwbare smartphone van OnePlus gaat rond in het geruchtencircuit. De telefoon zal de naam OnePlus Open 2 meekrijgen, en de specificaties delen met een concerngenoot. Oppo brengt namelijk de Oppo Find N5 uit en die zou veel gelijkenissen krijgen met het toestel van OnePlus.

OnePlus Open 2 komt voorbij

De nieuwe high-end foldable van OnePlus zien we voorbij komen in het nieuws. Al vaker gaan er berichten voorbij over de nieuwe telefoon van het merk; vandaag is dat niet anders. In onze OnePlus Open review van vorig jaar waren we positief over de eerste foldable, en nu vindt OnePlus het tijd om te werken aan een opvolger. Achter de schermen worden al de nodige voorbereidingen getroffen. Opvallend is dat de telefoon uitgebracht zal worden onder twee namen; zowel de naam OnePlus Open 2 als Oppo Find N5. Ditzelfde gebeurde bij de OnePlus Open en de Oppo Find N3, waarbij de laatste alleen in China uitgebracht werd.

Dankzij een nieuw gerucht uit China komen we weer het één en ander te weten over de nieuwe smartphone. OnePlus zal de telefoon voorzien van de Snapdragon 8 Elite processor, de nieuwste high-end processor van Qualcomm. Verder zal het toestel zowel lichter in gewicht zijn, als dunner, en zou de telefoon ook een betere batterijduur krijgen.

Verwacht wordt dat de OnePlus Open 2 in de eerste helft van 2025 uitgebracht zal worden. De telefoon krijgt ondersteuning voor draadloos opladen en beschikken over een IPX8-certificatie, wat aangeeft dat het toestel stof- en waterdicht is. Vanuit de doos komt de telefoon met Android 15 en OxygenOS 15 en is er een 50 megapixel periscoop-telelens op het toestel te vinden.

Naar verluidt wordt de Oppo Find N5 voor het einde van maart aangekondigd. Het is niet bekend wanneer de OnePlus Open 2 precies volgt.