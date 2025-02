OnePlus Watch 3 aankondiging is volgende week: deze details uitgelekt

OnePlus heeft bekend gemaakt dat het volgende week de nieuwe OnePlus Watch 3 aankondigt. Het nieuwe horloge van het merk zal getoond worden aan het publiek op 18 februari. Wat kunnen we verwachten van het nieuwe horloge?

OnePlus Watch 3 komt eraan

We kunnen een nieuwe smartwatch verwachten van OnePlus. In onze OnePlus Watch 2 review waren we enthousiast over het horloge. Een stuk beter dan het eerste horloge van het merk, dat overigens ook nog niet voorzien was van Wear OS. Vorig jaar kwam de OnePlus Watch 2R uit. Een opvolger in de zin van de OnePlus Watch 3 is nu in aantocht. Volgens de Chinese fabrikant kunnen we een fantastische batterijduur verwachten en ook alle tools voor je gezondheid. Eerder doken al enkele functies op.

OnePlus belooft in de bekendmaking van de aankondiging, dat de OnePlus Watch 3 een batterijduur krijgt van maximaal 16 dagen. Dit moet behaald worden in de batterijbespaarmodus. In de Smart Mode zou het mogelijk moeten zijn om tot vijf dagen het horloge op een acculading te kunnen gebruiken. Tien minuten opladen zou voldoende moeten zijn om de dag weer door te komen.

OnePlus voorziet de Watch 3 van de Snapdragon W5 Performance-chipset, samen met een extra chipset die moet zorgen voor een goede balans tussen een goede batterijduur en intelligentie functionaliteit, zo belooft OnePlus. Het gaat bij de tweede chip om de BS2800 MCU. Net als bij de OnePlus 13 zien we de Silicon NanoStack Battery terug, waarbij de capaciteit is verhoogd van 500 mAh naar 613 mAh. OnePlus brengt een roestvrijstalen behuizing, 2D saffier kristalglas en de kleuren Emerald Titanium en Obsidiaan Titanium.

Op 18 februari is de officiële aankondiging, en dan zullen we ook alles te horen krijgen over het nieuwe horloge.