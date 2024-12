OnePlus Watch 3 met Wear OS 5 te zien op foto’s

OnePlus komt komend jaar met een opvolger van de Watch 2(R), een nieuwe smartwatch zit namelijk in de pijplijn. Op internet zijn foto’s verschenen van de OnePlus Watch 3, voorzien van Wear OS 5.

OnePlus Watch 3 verschijnt op het web

De nieuwe OnePlus Watch 3 komt langs in het geruchtencircuit. De smartwatch van het Chinese merk zal de huidige Watch 2 opvolgen. Deze smartwatch werd van de zomer nog een soort van opgevolgd door de OnePlus Watch 2R. De nieuwe ‘3’ zal wederom voorzien zijn van Wear OS en wel versie 5.

Het ontwerp van het horloge komt grotendeels overeen met de voorganger. Wel lijkt de OnePlus Watch 3 uitgerust te zijn met een roterende kroon aan de zijkant. De Watch 2 had ook een kroon, en deze draaide wel, maar er zat geen koppeling aan in de gebruikersinterface; dus bijvoorbeeld scrollen was er niet mee mogelijk.

OnePlus zou de nieuwe smartwatch verder uitrusten met een verbeterde hartslagsensor, inclusief ECG-ondersteuning. Verder komen we ook op dit model de bekende Snapdragon W5 Gen 1 processor tegen, samen met 2GB RAM en 32GB opslagruimte.

Wanneer OnePlus de Watch 3 presenteert is nog niet bekend. Vermoedelijk horen we hier meer over in de komende maanden. De komende datum van een OnePlus-aankondiging is 7 januari. Hier zullen we de OnePlus 13 en OnePlus 13R gaan zien, maar er zijn geen aanwijzingen dat hier de Watch 3 ook getoond wordt.