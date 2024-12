Bevestiging: aankondiging OnePlus 13 en 13R voor Europa op 7 januari

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het zover. OnePlus heeft de datum gedeeld waarop we de nieuwe OnePlus 13 en OnePlus 13R terug gaan zien. De smartphonefabrikant heeft de tweede week van januari uitgekozen om los te gaan.

OnePlus 13(R) aankondiging op 7 januari

Op 7 januari 2025 zal OnePlus nieuwe producten en dingen aankondigen. Het gaat om de Europese release van de OnePlus 13, de OnePlus 13R en een nieuwe kleur van de OnePlus Buds Pro 3. Dat de OnePlus 13 en 13R eraan zaten te komen is geen grote verrassing. Voor de Chinese markt is het toestel immers al enige tijd geleden gepresenteerd. Echter bleef een datum voor Europa, en dus ook voor Nederland, onbekend. In dit artikel van de OnePlus 13 aankondiging lees je alles over de smartphone, inclusief de specificaties.

OnePlus laat alvast weten dat de OnePlus 13 ook direct al vanaf 7 januari gekocht kan worden. In de MediaMarkt van Rotterdam Centrum (ook wel bekend als de Tech Village) zullen er verschillende acties zijn die dag voor ‘de 13’. De smartphone komt beschikbaar in de kleuren Arctic Dawn, Black Eclipse en Midnight Ocean. De telefoon krijgt verder een Snapdragon 8 Elite chipset mee, welke de nieuwste van Qualcomm is in het high-end segment. Zowel de OnePlus 13 als de OnePlus 13R komen op de markt met Android 15.

OnePlus laat in een bericht weten dat de OnePlus 13R voorzien zal worden van een 6000 mAh batterij. Zowel aan de voor- als aan de achterkant krijgt het toestel Gorilla Glass 7i. De rest van de details komen eveneens pas 7 januari bekend. Wel zien we op basis van de hierboven verschenen foto, dat de OnePlus 13R net als de OnePlus 12R geen Hasselblad-branding krijgt voor de camera.

Tot slot weet OnePlus te melden dat de OnePlus Buds Pro 3 beschikbaar komt in de kleur Sapphire Blue. Alle specifieke details worden bekend gemaakt op 7 januari. Natuurlijk lees je er dan ook alles over op DroidApp.nl.