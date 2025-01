OnePlus Watch 3 (Pro) krijgt nieuwe gezondheidsfuncties met 60 seconden-check

OnePlus zal op termijn met de nieuwe OnePlus Watch 3 komen. Daarbij wordt ook een OnePlus Watch 3 Pro verwacht. De fabrikant zal de nieuwe smartwatches voorzien van verschillende nieuwe functies en mogelijkheden, vooral op het gebied van gezondheid.

Gezondheidsfuncties voor OnePlus Watch 3

De smartwatches van OnePlus worden voorzien van nieuwe gezondheidsfuncties. Dit blijkt uit berichten die opduiken over de nieuwe watches. Er wordt gesproken over de OnePlus Watch 3 en ook een OnePlus Watch 3 Pro. De aanwijzingen over de nieuwe functies zijn gevonden in de code van de OHealth-app. Deze applicatie wordt gebruikt voor het beheren van OnePlus- (en Oppo-) smartwatches.

De OnePlus Watch 3 introduceert geavanceerde functies zoals ECG-metingen en detectie van atriumfibrillatie. Daarnaast kunt u met het horloge uw polstemperatuur registreren. Hiervoor moet eerst een basislijn worden vastgesteld. Dit gebeurt door het horloge minimaal vijf dagen tijdens het slapen te dragen, met ten minste één slaapsessie van vier uur of langer. Zodra de basislijn is bepaald, kunt u meldingen ontvangen wanneer uw polstemperatuur buiten het normale bereik valt.

60-Second Checkup

Een opvallende toevoeging aan de Watch 3 is de “60-second Checkup”-functie. Hiermee krijgt u binnen een minuut een overzicht van diverse gezondheidsindicatoren, waaronder de gezondheid van het hart, elasticiteit van de bloedvaten, vasculaire leeftijd, mentale en fysieke status, snurken tijdens het slapen, zuurstofgehalte in het bloed, ECG en polstemperatuur. Deze functie wordt ondersteund door een aparte app genaamd “60-second Checkup”.

Vernieuwde OHealth-app

De OHealth-app krijgt een update met een nieuw tabblad Gezondheid. Hier vindt u onder andere Gezondheidsinzichten, die lange termijn trends laten zien, en Gezondheidsreis, waar belangrijke dagelijkse gezondheidsgebeurtenissen zoals slaap, stappen en trainingen worden weergegeven. Hoewel deze functies ook beschikbaar lijken te worden voor de OnePlus Watch 2 en Watch 2R, zal OnePlus deze mogelijk eerst exclusief op de Watch 3 en Watch 3 Pro lanceren.

Berichten over hardware

De OnePlus Watch 3 zal waarschijnlijk beschikken over 2GB RAM, 32GB opslagruimte, de Snapdragon W5-chipset en een grotere batterij dan zijn voorganger. Ook gaan er geruchten over een roterende bezel, wat de bediening verder kan verbeteren, los van het touchscreen. Voor de Watch 3 Pro zijn er nog geen details bekend, maar men verwacht dat deze nog meer premium functies zal bevatten.