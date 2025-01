Definitief: aankondiging Nothing Phone (3a)-serie is op 4 maart

In maart zal Nothing haar nieuwe mid-end smartphone(s) aankondigen. De fabrikant heeft bekend gemaakt dat in deze maand de nieuwe Nothing Phone (3a) aangekondigd zal worden, maar dit is niet het enige. De nieuwe telefoon zal eveneens voorzien zijn van de Glyph Interface, met de lichtgevende achterkant.

Nothing Phone (3a) komt in maart

In de afgelopen week verscheen een teaser, waarbij Nothing een nieuwe aankondiging plaatste voor een nieuwe smartphone. Onbekend was toen nog, welke plannen de fabrikant had. Inmiddels wordt dit wel duidelijk met een nieuwe teaser. Op 4 maart wordt het doek gehaald van de Nothing Phone (3a). Dat is echter niet het enige, de fabrikant spreekt namelijk over de Nothing Phone (3a) Series, wat doet vermoeden dat er meer dan één toestel getoond zal worden.

Nothing geeft verder niet aan wat je kunt verwachten van de nieuwe telefoon. Wel laat het bedrijf nog de volgende reactie achter;

“Voor de (a)-serie hebben we een andere groep gebruikers. Wanneer mensen een smartphone kopen, zijn sommigen op zoek naar de beste specificaties en de nieuwste innovaties en processors. Toch zijn er ook andere gebruikers die net zo enthousiast zijn over technologie, maar tevreden zijn met een geweldige gebruikerservaring. Daar is de (a)-serie voor bedoeld. “We richten ons echt op de kernbehoeften van de gebruiker op het gebied van camera, scherm, processor en natuurlijk design.”

Het gaat dus om de Nothing Phone (3a), welke eveneens voorzien zal zijn van de bekende Glyph Interface, ofwel de lichtgevende achterkant. Verwacht wordt dat Nothing ergens dit jaar ook de nieuwe Nothing Phone (3) aankondigt, maar hierover is nog geen verdere informatie.