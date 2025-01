Nothing Phone (1) krijgt grote update naar Android 15

Nothing heeft voor de Nothing Phone (1) een nieuwe update klaargezet. Met de update naar Android 15 wordt ook Nothing OS 3.0 meegeleverd. Daarbij is de update er ook voor de CMF Phone 1.

Android 15 voor Nothing Phone (1)

De Nothing Phone (1) ontvangt zijn laatste grote Android-update: Android 15 met Nothing OS 3.0. Hiermee sluit Nothing de reeks van drie beloofde OS-updates af voor dit toestel, dat in 2022 werd gelanceerd met Android 12. Naast deze updates blijft het bedrijf minstens een jaar beveiligingspatches aanbieden.

De update is beschikbaar als over-the-air (OTA)-installatie via de instellingen van de telefoon. Wel kan het even duren totdat alle telefoons de update binnen zien komen. Gebruikers ervaren de update als soepel, hoewel enkele functies, zoals Circle to Search, ontbreken in vergelijking met nieuwere apparaten van Nothing. Hier is een overzicht van de belangrijkste verbeteringen:

Nieuwe functies en herontwerpen

Gedeelde widgets: Een nieuwe functie waarmee widgets van vrienden en familie gedeeld kunnen worden. Momenteel beperkt tot fotowidgets tussen Nothing-apparaten, maar toekomstige ondersteuning voor andere widgets is in ontwikkeling. Verbeteringen aan het vergrendelscherm: Meer aanpassingsopties, zoals wijzerplaatstijlen en extra ruimte voor widgets.

Toegang tot instellingen via een lang druk op het vergrendelscherm. Slimmere app-organisatie: Een door AI aangedreven Smart Drawer categoriseert automatisch apps in mappen.

Optie om favoriete apps vast te pinnen bovenaan de lade. Multitasken met pop-upweergave: Sleep en plaats pop-upvensters naar wens.

Verander eenvoudig de grootte en zet vensters vast aan de rand van het scherm.

Meldingen kunnen naar een pop-upvenster worden gesleept voor snelle toegang. Verbeterd ontwerp: Vernieuwde snelle instellingen en een geoptimaliseerde widgetbibliotheek.

Nieuwe UI-visuals voor instellingen, inclusief netwerk- en Bluetooth-informatie.

Dot-animaties voor ontgrendelen en opladen met vingerafdruk.

Andere verbeteringen

De update introduceert AI-functies om vaak gebruikte apps sneller beschikbaar te houden en een nieuwe auto-archiveringsfunctie om opslagruimte te beheren. Daarnaast zijn voorspellende achtergrondanimaties toegevoegd en is de installatiewizard verbeterd.

Toekomst van Nothing

Terwijl de Android 15-update voor Phone (1) wordt uitgerold, bereidt Nothing zich voor op de lancering van de Phone (3) later dit jaar. Dit sluit aan bij het succes van de huidige lijn, met een totale omzet van meer dan 1 miljard dollar.