‘Nothing komt met eerste high-end tijdens Mobile World Congress’

Over een maand kunnen we een nieuwe reeks aankondigingen verwachten in telecomland. De fabrikanten zullen aanwezig zijn op het Mobile World Congress. Ook Nothing zal hier present zijn, zo wordt duidelijk uit een nieuwe teaser.

Nothing tijdens MWC 2025

Tijdens de aankomende editie van het Mobile World Congress in Barcelona, volgende maand, zal Nothing een nieuwe telefoon laten zien. Nothing zou van plan zijn om dit jaar drie telefoons op de markt te brengen. Hier moet ook een vlaggenschip tussenzitten die moet concurreren met de Galaxy S-serie van Samsung en de iPhone van Apple.

Power in Perspective. 4 March 10:00 GMT. pic.twitter.com/D10WiYwov0 — Nothing (@nothing) January 27, 2025

Met de slogan ‘Power In Perspective’ hint Nothing naar een nieuwe aankondiging. De presentatie is op 4 maart. In de teaser is een Camera Control-achtige knop te zien, met daar omheen de Glyph-interface, ofwel de lichtgevende elementen aan de achterkant.

In geruchten wordt al gesproken over de Nothing Phone 3, mogelijk met een diepe AI-integratie. Foto’s of verdere details zijn nog niet bekend.