Nothing Phone (3a) en Phone (3a) Pro verschijnen in officiële renders

Nothing komt op 4 maart met een nieuwe aankondiging. Hier zullen we de Nothing Phone (3a) serie gaan zien. Nu wordt duidelijk dat er zeker twee modellen getoond gaan worden. We zien nu renders van de Nothing Phone (3a) en de Nothing Phone (3a) Pro.

Nothing Phone (3a) in serie

Nothing heeft al verschillende teasers gedeeld voor de nieuwe aankondiging op 4 maart. Het bedrijf heeft het steeds over de Nothing Phone (3a)-serie waarover we meer te weten zullen komen. Vandaag zijn foto’s opgedoken van twee nieuwe modellen. Het lijken officiële renders van de Nothing Phone (3a) en Nothing Phone (3a) Pro. Deze twee toestellen zullen hun debuut maken in maart. Door de foto’s krijgen we het één en ander te weten over de toestellen. Eerder bracht Nothing al het nieuws naar buiten met informatie over de camera.

De twee modellen zullen een vergelijkbaar ontwerp krijgen. Ook hierbij zullen we de Glyph Interface gaan zien, met de lichtgevende elementen aan de achterzijde. Verder zal de achterkant van de telefoon transparant zijn. We zien ook de vernieuwde cameramodule, die groter is door het gebruik van de telefotolens. Vooral bij de Pro leidt dit tot een op het zich vrij aparte indeling van de cameramodule. De linkerkant wordt gevuld met de volumetoets, de rechterkant met de cameraknop en de power-knop. Die cameraknop is nieuw.

Volgens de bron zit het grootste verschil tussen de Nothing Phone (3a) en (3a) Pro in de camera. Allebei krijgen ze een 5000 mAh batterij, Android 15 en Snapdragon 7s Gen 3 chipset. Daarbij krijgen ze een 6,77 inch Full-HD+ AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid. De Pro krijgt 12GB RAM, 256GB opslagruimte en een 50MP hoofdlens, 50MP periscoop telelens en 8MP groothoek. Bij het ‘normale’ model zien we een 50MP hoofdlens, 50MP telelens en 8MP groothoek.

Op 4 maart krijgen we alle details te horen van Nothing.