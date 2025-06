Nothing Phone (3): eerste foto verschenen in geruchtencircuit

Is dit de nieuwe Nothing Phone (3)? Het lijkt erop dat de eerste foto van de smartphone online is verschenen. De nieuwe smartphone wordt op de eerste dag van juli aangekondigd.

Eerste foto van Nothing Phone (3)

Minder dan een maand voor de officiële onthulling van de Nothing Phone (3) is er voor het eerst een afbeelding van het toestel verschenen. De foto werd gedeeld door insider Max Jambor via het sociale platform X, en toont een vernieuwd ontwerp van de nieuwe smartphone.

Hoewel de Nothing Phone (3) duidelijk herkenbaar blijft als een toestel van het merk, zijn er enkele opvallende wijzigingen zichtbaar. De meest in het oog springende is de afwezigheid van het Glyph-systeem, het verlichte achterpaneel dat een onderscheidend kenmerk was van eerdere modellen. Volgens eerdere berichten heeft Nothing dit systeem mogelijk vervangen door een alternatieve vorm van visuele communicatie, zoals een dotmatrix-display. In de gelekte afbeelding is daar echter niets van te zien, wat kan duiden op een nog niet geactiveerde of subtielere implementatie.

Daarnaast valt op dat de cameramodule een extra lens bevat. De Phone (2) had twee camera’s; de nieuwe afbeelding van de Phone (3) toont een opstelling met drie sensoren. Vermoed wordt dat het gaat om een combinatie van een groothoek-, ultragroothoek- en een nieuwe telelens. Er is op dit moment nog geen bevestiging over de exacte specificaties van deze derde camera. De kans op een periscooplens lijkt klein, gezien het compacte ontwerp van de cameramodule.

Op 1 juli krijgen we alle details te weten.