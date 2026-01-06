Nothing Phone (3) krijgt grote december-update met verbeteringen

Nothing rolt een grote update uit voor de Nothing Phone (3). De high-end smartphone van het merk ontvangt de december-update; maar krijgt daarbij ook verschillende extra’s. Vooral een hoop verbeteringen staan klaar voor de telefoon van het merk.

Ben je in het bezit van de Nothing Phone (3), dan kun je vanaf nu een grote update verwachten voor het toestel. De telefoon, die we eerder uitgebreid hebben besproken in de Nothing Phone (3) review, krijgt onder andere verbeteringen voor de Glyph Toys. Dit is het monochrome scherm aan de achterzijde. Je kunt vanaf nu kiezen voor het batterijpercentage in een getal, en je kunt ervoor kiezen om dat scherm altijd ingeschakeld te hebben. In je zak moet deze dan wel weer uitgeschakeld worden.

Tevens wordt de beveiligingsupdate van december geleverd met het toestel. De update wordt vanaf nu verspreid, maar brengt nog meer verbeteringen. De changelog van de update hebben we hieronder voor je neergezet.

Visuele verbeteringen

Het batterijpercentage-icoon is bijgewerkt en toont nu het werkelijke percentage.

Geoptimaliseerde extra donkere modus voor betere visuele aanpassing aan meer situaties.

De vloeiendheid van de animatie van de volumeschuifregelaar bij het aanpassen van het volume met behulp van toetsen is verbeterd.

Geoptimaliseerde geluidsgolf- en wielanimaties in Recorder voor een vloeiendere ervaring.

Algemene verbeteringen en bugfixes

Het instellen van verschillende beltonen voor dual-SIM-apparaten wordt nu ondersteund.

De altijd ingeschakelde Glyph Toy blijft nu altijd aan staan ​​totdat deze handmatig wordt uitgeschakeld.

Er is een probleem opgelost waarbij het display in de auto kon vastlopen tijdens het gebruik van Android Auto.

Verbeterde logica voor het detecteren van de zakmodus voor Glyph Interface.

De trillingen en haptische feedback zijn geoptimaliseerd voor meer scenario’s.

Verbeterde stabiliteit van het vergrendelscherm en Always On Display voor een betere gebruikerservaring.

Verbeterde spiegelstabiliteit van Glyph in meer camerascenario’s.

Er is een probleem opgelost waarbij de video-coderingsinstelling terugviel van H.265 naar H.264 bij het wisselen tussen opnamemodi.

Er is een probleem opgelost waarbij de stappenteller-voortgangswidget bleef animeren op het vergrendelscherm terwijl Always On Display (AOD) was ingeschakeld.

De zoeksnelheid naar beschikbare wifi-netwerken in de buurt is verbeterd.

Verbeterde algehele systeemstabiliteit en soepelheid.

Bijgewerkt naar de beveiligingspatch van december.