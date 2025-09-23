OnePlus 13, 13R en Nothing Phone (3) krijgen grote update

Nieuwe updates staan klaar voor de OnePlus 13, OnePlus 13R en de Nothing Phone (3). Beide toestellen krijgen een vrij flinke update vol verbeteringen. Bij OnePlus is het nog niet de Android 16-update, maar nog een tussentijdse update. Dit geldt ook voor het high-end model van Nothing.

Update voor OnePlus 13

We beginnen met de update voor de OnePlus 13. De high-end smartphone is nog altijd in afwachting van de Android 16-update, maar wanneer die uitgerold wordt is niet bekend. De fabrikant geeft de OnePlus 13 en OnePlus 13R de update naar OxygenOS 15.0.0.860. Opvallend is dat de update de oude changelog toont met de wijzigingen van de vorige update.

De changelog van de update die nu uitgerold wordt, hebben we wel voor je. Die noteren we hieronder voor je. De update brengt daarbij ook de beveiligingsupdate van september.

Changelog

Unlock a new level of seamless experience

Improves the animations when tapping Live Alerts or notifications while the screen is locked.

Delight in details

Adds a map album that allows you to view all images with locations on a map.

After you set photos in the Private album as public, they will now reappear in their original locations, making them easier to find.

You can now change your privacy password on each secondary page of Private Safe, as well as in the Locked album of Photos.

You can now view your daily and weekly screen time in App management under Phone Manager.

Improves the layout of the remote control panel buttons in IR Remote.

Network connections

You can now send text, image, and voice messages to nearby people via BeaconLink when there is no internet connection. You can find this feature in “Settings – Mobile network – BeaconLink”.

System

Integrates the September 2025 Android security patch to enhance system security.

Nothing Phone (3)

Bij de Nothing Phone (3) zien we ook een grote update. Deze heeft versie Nothing OS V3.5-250911-2112. Volgens het merk worden er verschillende verbeteringen doorgevoerd in de camera, batterij-optimalisatie en zijn er bugfixes doorgevoerd. Interessant, want in onze Nothing Phone (3) review schreven we al dat bijvoorbeeld de camera wel wat verbeteringen kon gebruiken. De changelog van de update zetten we hieronder voor je neer.

Changelog

Cameraverbeteringen

Het handmatig aanpassen van de belichtingsregelaar verloopt nu soepeler en nauwkeuriger.

Er is een probleem opgelost dat ongewenste tinten in bepaalde scènes veroorzaakte. De kleuren zijn nu natuurlijker en evenwichtiger.

Bijgewerkt AI SuperRes Zoom-algoritme om de scherpte van teksten te verbeteren.

Verbeterde actiemodus om ruis te verminderen.

Verbeterde camera-helderheid voor apps van derden.

Verbeterde video-opnamen: video’s hebben nu een beter contrast, zien er minder wazig en levendiger uit.

Algemene verbeteringen en bugfixes

Het probleem met dubbele contactpersoonavatars bij het toevoegen van een nieuwe regel in Essentiële meldingen is opgelost.

Los haptische bugs op bij het bekijken van een voorbeeld van de generatieve modus voor meldingen.

Verbeterde titeluitlijning in Over de telefoon voor Arabisch.

De gebruikersinterface voor Bluetooth-opname is geüpgraded. U vindt deze via: Instellingen > Geluid en trillingen > Bluetooth-opname.

Geoptimaliseerd batterijverbruik onder bepaalde scenario’s.

In bepaalde scenario’s is de verwarming verlaagd voor een betere ervaring.

Verbeter de Wi-Fi-connectiviteit en netwerkstabiliteit.

Verbeterde systeemstabiliteit en geoptimaliseerde prestaties.

Geoptimaliseerde Glyph Matrix-weergave van Always-on Glyph Toys in de multi-user-modus.

