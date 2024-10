Samsung Health krijgt nieuwe functies voor gezondheid en voeding

De nieuwste update van de Samsung Health-app biedt gebruikers verbeterde toegang tot hun gezondheidsgegevens, medicatiebeheer en voedingsinformatie. Met deze update wil Samsung de gezondheidsmanagementervaring verder optimaliseren en gebruikers ondersteunen in het behouden van een gezonde leefstijl.

Samsung Health krijgt nieuwe functies

Een van de belangrijkste nieuwe functies is Health Records, waarmee gebruikers toegang hebben tot medische dossiers van ziekenhuizen en gezondheidscentra via de app. Samsung werkt hiervoor samen met b.well Connected Health, waardoor gebruikers in de Verenigde Staten medische gegevens van onder andere Epic Systems, Cerner Health en Veradigm kunnen integreren. Deze functie biedt gebruikers een compleet overzicht van hun gezondheidsgegevens, zoals vaccinaties, medicatiegebruik en eerdere medische tests. Hierdoor kunnen gebruikers beter communiceren met hun zorgverleners en gerichter hun gezondheid beheren. Bovendien helpt de app met meldingen en aanbevelingen voor preventieve zorg.

Medicatiebeheer: De functie voor het bijhouden van medicatie, die al in de Verenigde Staten beschikbaar was, wordt nu uitgebreid naar Zuid-Korea en India. Gebruikers kunnen eenvoudig hun medicatie bijhouden, inclusief waarschuwingen voor bijwerkingen of interacties tussen medicijnen. In samenwerking met regionale partners, zoals Elsevier in de VS, het Korea Pharmaceutical Information Center en Tata 1mg in India, biedt de app waarschuwingen voor meer dan 960 soorten allergieën en informatie over medicijnen die vermeden moeten worden tijdens de zwangerschap. De visuele zoekfunctie maakt het daarnaast mogelijk om medicatie toe te voegen door simpelweg een foto van het medicijnpotje te maken.

Voedingsinformatie bijhouden: Een andere handige toevoeging is de mogelijkheid om via de Food Tracker streepjescodes van voedingsmiddelen te scannen. Hierdoor wordt het nog eenvoudiger om informatie over voedingsmiddelen, zoals calorieën en voedingswaarden, automatisch bij te houden in de app. Samsung werkt hiervoor samen met fatsecret, een grote database van geverifieerde voedingsinformatie. Deze functie wordt eerst uitgerold in de Verenigde Staten en Europa, waaronder in Nederland, en zal later in andere markten beschikbaar komen.

Het is afwachten wanneer de rest van de functionaliteiten ook in Nederland beschikbaar komen.