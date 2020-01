Poco F2 Lite opgedoken in foto’s: dit kun je verwachten

Poco, eerder nog onderdeel van Xiaomi, werkt aan een nieuwe serie smartphones. Hierbij gaat het volgens de laatste berichten ook om een goedkoper model, de Poco F2 Lite. We wachten al lange tijd op de Pocophone F2.

Poco F2 Lite foto’s

Poco was het dochtermerk van Xiaomi en vorige week werd bekend dat het merk meer op eigen benen gaat staan. In 2018 brak het merk in één klap groots door met de Pocophone F1, een erg uitgebreide smartphone voor een bescheiden prijs. Fans hoopten in 2019 op een opvolger, in de zin van een Pocophone F2, maar die kwam niet. Inmiddels lijken de signalen wat sterker dat er nu wel een opvolger aan zit te komen, maar er lijkt meer te gebeuren.

Er zijn nu foto’s opgedoken van de Poco F2 Lite. De Lite-versie moet voorzien van een Snapdragon 765 octa-core processor en een riante 6GB aan werkgeheugen. De informatie over het toestel is afkomstig van een YouTuber. De smartphone zal voorzien zijn van een beeldscherm met een notch, waarin de front-camera is te vinden. Bovenop Android 10 zal Poco de MIUI-skin plaatsen. Daarbij wordt gesproken over een 48 megapixel camera en enorme 5000 mAh accu.

Anders is ook de naam dus van het toestel. Het lijkt erop dat de smartphone geen Pocophone F2 Lite maar Poco F2 Lite gaat heten. Wanneer we de telefoon kunnen verwachten is niet bekend, maar zodra er meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.

Poco heeft al in een video (onder de onderstaande video) aangegeven met een ‘tweede seizoen’ te komen. De verwachting is dus dat we binnenkort meer te horen krijgen over de nieuwe generatie Pocophone-toestel(len).