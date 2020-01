Poco stelt beta Android 10 beschikbaar voor Pocophone F1

De Pocophone F1 werd in 2018 uitgebracht en dit jaar wordt een opvolger verwacht. De 1,5 jaar oude telefoon krijgt de update naar Android 10. Als eerst als beta.

Pocophone F1 krijgt beta Android 10

Het bleef even stil rondom de ontwikkeling van een (nieuwe) Pocophone smartphone, maar nu is er weer groot nieuws. De smartphone die uitgebracht werd, de Pocophone F1, wordt vanaf nu voorzien van een grootse update. Het gaat allereerst om een beta-versie, waarna over een tijdje de definitieve versie verwacht wordt.

Het gaat natuurlijk om de update naar Android 10. Poco geeft de F1 daarbij niet alleen het nieuwe van Android 10, maar ook MIUI 11. Dit is de nieuwste versie van de skin van Xiaomi. Zoals gezegd is het nu eerst de beta-versie, dus hij wordt nog niet naar iedereen uitgerold. Samen met de update wordt ook beveiligingsupdate januari.

De feedback van de beta-versie wordt verzameld voor het optimaliseren van de definitieve versie. Wanneer de definitieve update naar Android 10 beschikbaar komt voor de Pocophone F1 is niet bekend.