Pocophone F1 krijgt eindelijk nieuwe update: patch van april 2020

Er wordt door Poco weer een nieuwe update uitgerold voor de Pocophone F1. De smartphone ontvangt de beveiligingsupdate van april. Het is alweer even geleden dat de telefoon een update aangeboden kreeg.

Pocophone F1 krijgt april-patch

De laatste update voor de Pocophone F1 stamt uit februari, toen de telefoon de Android 10-update kreeg. Nu staat er een nieuwe update klaar, waarbij dus een nieuwere beveiligingsupdate wordt meegeleverd. Het is de op één na laatste patch die door Google is vrijgegeven; beveiligingsupdate april 2020.

Richard laat ons weten dat hij de update aangeboden heeft gekregen op zijn Pocophone F1. De update heeft een grootte van 1,9GB en dat is dus een flinke omvang. Dit betekent dat Xiaomi vermoedelijk nog een hoop andere verbeteringen door heeft gevoerd, al wordt hier niet in de changelog over gesproken.

De update wordt vanaf nu verspreid naar het toestel. Als deze beschikbaar is, krijg je een melding op je device.