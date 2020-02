Pocophone F1 ontvangt stabiele Android 10-update met januari-patch

Gebruikers van de Pocophone F1 krijgen een nieuwe update aangeboden. Eerder werd begonnen met het uitrollen van de beta-versie van Android 10, nu is er de stabiele versie.

Android 10 voor Pocophone F1

De Pocophone F1 kan vanaf nu de update naar Android 10 verwachten. Het toestel draait nu nog op Android 9 Pie, 10 brengt een reeks nieuwe functies en verbeteringen. Dit zien we terug in bijvoorbeeld de aanwezigheid van een volledig donker thema. Gebruikers krijgen verder meer te zeggen over hun privacy. Je kunt voortaan per app aangeven of deze (en zo ja, wanneer) toegang mag hebben tot je locatie. Ook de notificaties zijn verbeterd en slimmer, met onder andere handige snelle acties.

De fabrikant geeft de Pocophone F1 ook direct beveiligingsupdate januari 2020 mee. Daarbij zien we dat er nog wat andere fixes zijn doorgevoerd. De update wordt vanaf nu aangeboden. Wanneer de nieuwe software-update beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone. Het kan zijn dat dit even duurt, omdat de update gefaseerd wordt uitgerold.