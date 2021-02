Xiaomi Redmi Note 10 Pro te zien in officiële render: ook verkooppakket gedeeld

Begin maart kunnen we de nieuwe Xiaomi Redmi Note 10-serie verwachten. In aanloop naar de aankondiging komen we nu wat meer te weten over de smartphone. We zien de Redmi Note 10 Pro op foto’s.

Redmi Note 10 op beeld

Op 4 maart staat de aankondiging gepland van de nieuwe Xiaomi Redmi Note 10-serie. De smartphonefabrikant zal dan naar verwachting van drie modellen het doek halen. De reguliere Note 10, samen met de Pro en de Pro Max. Nu zien we op het internet twee foto’s voorbij komen van de nieuwe smartphonereeks.

Op de eerste foto zien we het verkooppakket van de nieuwe telefoon. Duidelijk is dat het toestel een nieuwe cameramodule krijgt. Op een andere foto zien we de render van de Redmi Note 10 Pro. De smartphone komt in ieder geval in de kleuren blauw en oranje op de markt. Eerder verschenen er al meerdere teasers. Alle details zullen we begin maart te horen krijgen.