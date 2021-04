Google I/O 2021 begint op 18 mei en is gratis voor iedereen

Google heeft een nieuwtje gedeeld over de ontwikkelaarsconferentie Google I/O. Het event zal in mei gehouden worden, en doorgaans worden hier nieuwe diensten en producten getoond.

Google I/O 2021

We kunnen dit jaar een nieuwe editie van Google I/O verwachten. Het bedrijf heeft bekend gemaakt dat op 18, 19 en 20 mei de editie van dit jaar gehouden zal worden. Via de website kun je aan de slag met codeerpuzzels om de data te ontcijferen. Vorig jaar ging het hele event niet door vanwege het Coronavirus. Dit jaar zal het event volledig online gehouden worden. Deze kan door iedereen gratis gevolgd worden.

Wat we dit jaar gaan zien, is nog niet helemaal duidelijk. Wel ligt het voor de hand dat Android 12 meer aandacht krijgt. De eerste Developer Preview-versies zijn al uitgebracht en we verwachten dat Google meer uit de doeken zal doen hierover. Verder gaan er berichten rond over eigen earbuds van Google. In de komende tijd komen we vast meer te weten. DroidApp zal je op de hoogte houden van het nieuws rondom Google I/O.