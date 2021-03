Oppo Find X2 Lite en Find X2 Neo ontvangen update naar Android 11

Oppo heeft voor twee toestellen de update klaargezet naar Android 11. De update komt vanaf nu beschikbaar voor de Oppo Find X2 Lite en de Oppo Find X2 Neo. Beide toestellen krijgen daarbij verschillende andere verbeteringen aangereikt.

Find X2 Lite en Neo krijgen Android 11

Als je in het bezit bent van een Oppo Find X2 Neo of een Find X2 Lite, dan hebben we goed nieuws voor je. In verschillende Europese landen is de fabrikant begonnen met het verspreiden van de grootse Android 11 update voor deze twee toestellen. De smartphones worden hierbij niet alleen van deze nieuwe OS-update voorzien, maar krijgen ook toegang tot de nieuwe versie van de eigen skin; ColorOS 11.1. De uitrol vindt gefaseerd plaats, dus het is niet helemaal duidelijk of gebruikers in Nederland al de update aangeboden hebben gekregen.

Met de komst van Android 11 krijg je toegang tot verschillende nieuwe features. Zo kun je vanaf nu de privacy-instellingen nog beter beheren. De notificaties en muziekspeler in de notificatiebalk zijn verbeterd en er is een nieuw power-menu met instellingen voor slimme apparaten. In dit artikel lees je meer over de nieuwe Android 11 functies.

Als de update naar de nieuwe versie beschikbaar is voor je telefoon, krijg je hier een notificatie van.

