Evleaks: Samsung Galaxy Unpacked wordt op 10 augustus gehouden

Samsung zal over een kleine maand de nieuwe toestellen en apparaten aankondigen. Dit zal gebeuren op 10 augustus, zo meldt Evan Blass. Wat kunnen we die dag verwachten?

Galaxy Unpacked op 10 augustus

Er hangen al lange tijd berichten in de lucht dat Samsung in augustus een aankondiging gepland heeft staan. Een officiële teaser is door Evan Blass op internet gezet, waarin duidelijk wordt wat Samsung van plan is. De nieuwe editie van Samsung Galaxy Unpacked staat gepland voor 10 augustus, een datum die eerder ook al opdook.

Wat kunnen we die dag verwachten? Samsung zal hier twee nieuwe foldables presenteren; zo wordt al duidelijk uit de teaser. Daar zien we de Samsung Galaxy Z Flip 4. Verder wordt de Galaxy Z Fold 4 verwacht en horen we al lange tijd berichten over de Galaxy Watch 5-serie. De verschillende smartwatches worden voorzien van Wear OS en zijn in de afgelopen tijd meermaals uitgelekt.

Als we afgaan op de eerdere berichten dan zouden de vouwbare smartphones op 26 augustus in de winkel moeten liggen.