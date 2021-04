‘Google voegt prullenbak toe aan Android 12’: zo werkt het

We kennen hem al sinds Windows 95, en nu komt de bekende prullenbak ook naar Android. In de nieuwste versie, Android 12, zien we de functie werkend. Wat kun je er precies mee?

Prullenbak in Android 12

Google gaat een nieuwe functie toevoegen aan Android 12, zo schrijft XDA. Het is een functie die we al een tijd kennen van de computer, bijvoorbeeld van Windows. Verwijder je bestanden; een document, foto of wat dan ook, dan wordt dit niet direct gewist van je computer, maar belandt het eerst in de prullenbak. Bij Android werkt dat anders, al hebben sommige fabrikanten daar nog een tussenoplossing voor bedacht in de galerij-app. Bestanden die je verwijdert zijn doorgaans gelijk weg.

Met de komst van Android 12 lijkt Google een nieuwe functie toe te voegen aan het besturingssysteem. Gebruikers krijgen de beschikking over een prullenbak. Hierin verschijnen de eerder verwijderde bestanden, zonder dat je deze direct al kwijt bent. Na dertig dagen worden de bestanden alsnog automatisch verwijderd.

Applicaties moeten wel de ondersteuning inbouwen voor de prullenbak. Onder andere de bestandsbeheerder Files by Google, lijkt in ieder geval deze ondersteuning te krijgen. De functie is op dit moment verborgen in Developer Preview, en het is onduidelijk of Google de definitieve versie van Android 12 de prullenbak meegeeft. De definitieve versie van Android 12 wordt rond de herfst verwacht.