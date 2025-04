Google Play systeemupdate april 2025: dit is er nieuw

Een nieuwe Google Play systeemupdate is uitgebracht door Google. De Android-update die nu beschikbaar wordt gesteld is de Google Play systeemupdate van april. Deze bevat een reeks verbeteringen voor Android. Welke verbeteringen, zetten we op een rijtje in dit artikel.

Google Play update van april

Iedere maand wordt door Google een nieuwe Google Play systeemupdate verspreid voor Android. Dit soort updates komen beschikbaar naast de beveiligingsupdates en Android-updates die ook al voor Android-apparaten uitgerold worden. De Google Play systeemupdate wordt iedere maand voorzien van verbeteringen voor Google-diensten. De update wordt per toestel uitgerold, zo schreven we in de Android Updategids. Het kan dus even duren totdat iedere gebruiker de update binnen ziet komen op zijn of haar toestel.

Hieronder vind je de changelog van de Google Play systeemupdate. Deze laat precies zien welke verbeteringen in de update terug te vinden zijn.

Changelog

Google Play-services v25.15 (21-04-2025)

Ontwikkelaarsservices

[Auto] Updates voor services voor systeembeheer die de batterijduur, apparaatopslag en het netwerkgebruik verbeteren.

Systeembeheer

[Auto] Updates voor services voor systeembeheer die de privacy verbeteren.

Wallet

[Telefoon, Wear] Met deze functie kun je nieuwe typen kaarten aan je smartwatch toevoegen via de Google Wallet-app.

[Telefoon] Google Maps kan nu ov-kaarten tonen die zijn opgeslagen in je Google Wallet, zodat je ze sneller en makkelijker kunt gebruiken.

[Telefoon] Deze update verbetert de functionaliteit van Google Wallet-betaalbewijzen.

[Phone] This update improves experience in transit cards for Google Wallet in Australia.

Google Play Store v45.9 (21-04-2025)

[Phone] With this update, you can now preview apps through videos shown in search results.

[Phone] You now get the option to turn on Promotional Notifications during Play onboarding on new devices.

[Telefoon] Je ziet nu updates van recente games die je hebt gespeeld op de homepage van Zoeken.

Android System Intelligence V.26 (2025-04-18)

[Telefoon] Chronicle: updates voor gegevensopslag, Belangrijke mensen: interne API-wijzigingen.

Private Compute Services V.25 (15-04-2025)

[Telefoon] Interne infrastructuur- en onderhoudswijzigingen.

Google Play-services v25.14 (14-04-2025)

Accountbeheer

[Auto] Bugfixes voor services voor accountbeheer.

Apparaatconnectiviteit

[Telefoon] Met deze functie krijgen ontvangers een voorbeeld van content voordat ze een Quick Share-overdracht accepteren.

[Auto, telefoon, tv, Wear] We hebben problemen met services voor apparaatverbindingen opgelost om de algehele functionaliteit te verbeteren.

Locatie en context

[Telefoon] De pagina met instellingen voor Locatiegeschiedenis op het apparaat wordt geüpdatet om expressieve Google Material-componenten te ondersteunen.

Beveiliging en privacy

[Telefoon] Hiermee wordt een toekomstige optionele beveiligingsfunctie aangezet. Hiermee wordt je apparaat automatisch opnieuw opgestart als het 3 opeenvolgende dagen is vergrendeld.

Systeembeheer

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Updates voor services voor systeembeheer die de stabiliteit verbeteren.

[Auto] Met deze nieuwe functie is Location Time Zone Provider (LTZP) nu beschikbaar.

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Met deze functie krijg je een geüpdatete UI voor het scherm Gebruiks- en diagnostische gegevens.

Hulpprogramma’s

[Telefoon] Met deze functie kun je je nieuwe apparaat makkelijker instellen en gegevens van je oude apparaat overzetten.

[Telefoon] Bugfixes voor services voor hulpprogramma’s.

Wallet

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om processen voor digitale portemonnees en betalingen te ondersteunen in hun apps.

Google Play Store v45.8 (14-04-2025)

[Telefoon] Met deze nieuwe functie kun je je aanmelden voor promotionele meldingen via de pagina Meldingen en aanbiedingen.

Google Play-services v25.13 (07-04-2025)

Systeembeheer

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Updates voor services voor systeembeheer die de batterijduur en apparaatconnectiviteit verbeteren.

Wallet

[Telefoon] Met deze nieuwe functie kun je een bijnaam toevoegen aan je kaarten in Wallet.

Google Play Store v45.7 (07-04-2025)

[Telefoon] Dankzij de update voor de functie ‘Vraag stellen’, vind je nu antwoorden met video’s.

Android System Intelligence V.23 (21-03-2025)

[Telefoon] Logboekregistratie toegevoegd voor Adaptief geluid. Code-optimalisatie voor Slim dicteren.

Private Compute Services V.23 (18-03-2025)