Google Play systeemupdate maart 2025: dit is er nieuw

Een nieuwe Google Play systeemupdate wordt uitgerold naar Android. Met de nieuwe update van maart worden enkele verbeteringen doorgevoerd in Android. We zetten op een rij wat er nieuw is.

Google Play update van maart

Google brengt iedere maand verschillende updates uit. Dat kennen we van beveiligingsupdates, maar ook van de Google Play systeemupdates. Een nieuwe systeemupdate is nu vrijgegeven door Google. Het gaat om verschillende patches die samen gebundeld worden tot één update. Omdat de uitrol per toestel plaatsvindt, kan het even duren totdat alle gebruikers de nieuwe update binnen zien komen.

Maar wat brengt de nieuwe update? DroidApp zet op een rijtje welke verbeteringen de update van maart krijgt.

Maart 2025

Google Play services v25.11 (2025-03-24)

Account Management

[Phone] With this feature, you’ll see recommendations for cross-device services in Google Settings.

Developer Services

[Auto, PC, Phone, TV, Wear] New developer features for Google and third party app developers to support Maps related processes in their apps.

Security & Privacy

[Phone] With this new update, existing Android Find My Device features work in Direct Boot mode.

System Management

[Auto, Phone, TV, Wear] We’ve fixed issues related to system management and diagnostics services to improve your overall experience.

Utilities

[Phone] Bug fixes for Utilities related services.

[Phone] With this update, you can enable a mandatory biometrics toggle in Android Autofill to protect your data if your device is stolen.

Wallet

[Phone] With this feature, you’ll find a new education card in Google Wallet.

[Phone, Wear] With this new feature, you’ll get support for Aliro protocol on NFC readers in Google Wallet.

Google Play-services v25.10 (17-03-2025)

Beveiliging en privacy

[Telefoon] Je kunt nu alle gegevens in Google Wachtwoordmanager verwijderen.

Support

[Telefoon] Met deze nieuwe update krijg je een prompt in de Google Gids-campagne om back-ups van Foto’s aan te zetten.

Wallet

[Telefoon] We hebben animaties aan bepaalde kaarten toegevoegd die worden afgespeeld als je erop tikt.

[Telefoon, Wear] Met deze functie krijg je een verbeterde gebruikerservaring voor het instellen van toegangskaarten.

[Telefoon] We hebben Campus-ID opnieuw ontworpen om de algehele functionaliteit te verbeteren.

Google Play Store v45.4 (17-03-2025)

[Telefoon] Via de nieuwe pagina Gesproken zoekopdracht kun je makkelijk en nauwkeuriger zoeken met je stem.

Sim-manager v31 (14-03-2025)

[Telefoon] Algemene bugfixes en verbeterde betrouwbaarheid.

Google Play-services v25.09 (10-03-2025)

Ontwikkelaarsservices

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan apparaatconnectiviteit.

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om processen voor analyse en diagnostische gegevens in hun apps te ondersteunen.

Apparaatconnectiviteit

[Telefoon] Met deze functie krijg je een verbeterde interface voor het instellingenscherm Cast-opties.

[Telefoon] Met deze update kun je beschikbare Thread-netwerken en borderrouters in de buurt vinden om het netwerkbeheer te vereenvoudigen.

Support

[Telefoon] Met deze functie krijg je informatie over de nieuwe functies en mogelijkheden van de nieuwste versie van Android OS.

[Telefoon] Met deze functie krijg je updates over nieuwe manieren om Gemini te gebruiken.

Systeembeheer

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Updates voor services voor systeembeheer die de apparaatconnectiviteit verbeteren.

Hulpprogramma’s

[Telefoon] Je kunt de contacten op je simkaart nu synchroniseren met je Google-account.

Wallet

[Telefoon, Wear] Met deze nieuwe update verbetert Google Wallet de ondersteuning voor asymmetrische protocollen voor NFC-lezers.

[Telefoon, Wear] Met deze update hebben gebruikers met beperkte rechten nu toegang tot Wallet met de juiste vorm van ouderlijk toezicht.

[Telefoon] Met deze functie kun je feedback geven over je ervaringen met de digitale autosleutel.

Google Play Store v45.3 (10-03-2025)

[Telefoon] Met de update vind je de reviewpagina van de app in een indeling met 2 kolommen op apparaten met een groot scherm.

Device Health Services v1.27.0.731092006 (03-03-2025)

[Telefoon] Optimalisaties voor functies voor Aangepast batterijgebruik.

Google Play-services v25.08 (03-03-2025)

Accountbeheer

[Telefoon] Met deze functie hebben we de betrouwbaarheid van inloggen voor tieners en kinderen verbeterd.

Wallet

[Telefoon, Wear] Met deze update wordt Google Wallet gelanceerd in nieuwe landen.

Google Play Store v45.2 (03-03-2025)