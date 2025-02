Google Play systeemupdate februari 2025: dit is er nieuw

Met iedere update die wordt uitgerold, worden verbeteringen en/of nieuwe functies doorgevoerd. Dat is ook het geval met de Google Play systeemupdate. De details van de update van februari worden nu gedeeld.

Google Play update van februari

In onze Android Updategids hebben we eerder al verteld welke verschillende updates je voor je Android-toestel kunt verwachten. Naast Androidversie- en beveiligingsupdates worden ook Google Play updates verspreid. Doordat deze per toestel worden uitgerold, kan het wel soms even duren totdat iedereen die update binnenkrijgt.

De details van de update van februari zijn nu bekend gemaakt. De changelog met welke verbeteringen de update meebrengt, zetten we hieronder voor je neer.

Google Play-services v25.07 (24-02-2025)

Accountbeheer

[Telefoon] Met deze functie kun je Schooltijd gebruiken op telefoons die onder toezicht staan.

Beveiliging en privacy

[Telefoon] Met deze functie krijg je een melding op de pagina met beveiligings- en privacyinstellingen van Android als er telefoonupdates beschikbaar zijn.

Wallet

[Telefoon] Met deze functie krijgen gebruikers een melding als een uitgever van digitale ID-kaarten tijdelijk niet beschikbaar is.

[Telefoon] Met de update in Google Wallet krijg je functieverbeteringen voor digitale ID’s.

Google Play Store v45.1 (24-02-2025)

[Telefoon] Met de updates voor de deep link-functionaliteit kun je makkelijker apps van hoge kwaliteit ontdekken in de Play Store.

[Telefoon] De gebruikerservaring voor aankoopaanbiedingen op Google Play is geüpdatet.

Android System Intelligence V.21 (21-02-2025)

[Telefoon] UI-problemen met Live ondertiteling opgelost.

Google Play-services v25.06 (17-02-2025)

Hulpprogramma’s

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan hulpprogramma’s.

Wallet

[Telefoon, Wear] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om processen voor digitale portemonnees en betalingen te ondersteunen in hun apps.

[Telefoon] Met deze update krijg je een verbeterd proces voor fabrieksinstellingen terugzetten.

Google Play Store v45.0 (17-02-2025)

[Telefoon] Als je een zoekopdracht start, bevatten gesponsorde suggesties nu een beschrijving van de advertentie.

[Telefoon] Je kunt nu Play-collecties vinden als je zoekt naar collecties.

Google Play-services v25.05 (10-02-2025)

Ontwikkelaarsservices

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die gerelateerd zijn aan apparaatconnectiviteit.

Apparaatconnectiviteit

[Auto, telefoon, tv] We hebben problemen met services voor apparaatverbindingen opgelost om de algehele functionaliteit te verbeteren.

[Telefoon] Met updates voor Quick Share krijg je een verbeterde instel- en introductiefunctionaliteit.

Google Play Store v44.9 (10-02-2025)

[Telefoon] Collecties staat nu aan op apparaten met Android 10 t/m 12 in de Verenigde Staten. Gebruikers kunnen de Play-widget toevoegen voor toegang tot Collecties door hun vinger lang op het icoon van de Play Store-app te houden of via de instellingen voor Android-widgets op deze apparaten.

[Telefoon] [Wear] Je kunt wijzerplaten nu rechtstreeks vanuit de Play Store-vermelding van je telefoon installeren en op afstand instellen zonder je smartwatch te gebruiken.

Google Play-services v25.04 (03-02-2025)

Accountbeheer

[Telefoon] Dankzij de nieuwe manier om Family Link te openen in Google Instellingen kun je je gezinsgroep nu makkelijker beheren.

Ontwikkelaarsservices

[Auto] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan machine learning en AI.

Apparaatconnectiviteit

[Auto, telefoon, tv, Wear] Bugfixes voor services voor apparaatverbindingen.

[Telefoon] Met deze nieuwe functie kun je doorgaan met je Quick Share-overdrachten via wifi of mobiele data, zelfs als de afzender of ontvanger de directe verbinding verliest.

Systeembeheer

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Updates voor services voor systeembeheer die de batterijduur verbeteren.

Hulpprogramma’s

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan hulpprogramma’s.

Google Play Store v44.8 (03-02-2025)

[Telefoon] Met deze nieuwe functie krijg je UI-updates als je een Play Games-profiel maakt.

[Telefoon] Tablet pQuality versie 3 updatet het systeem om de app-kwaliteit op tablets en ChromeOS-apparaten te evalueren.

