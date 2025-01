Google Play systeemupdate januari 2025: dit is er nieuw

Een nieuwe Google Play systeemupdate staat klaar voor het Android-systeem. Met deze updates verbetert Google het mobiele besturingssysteem. Wat zijn de verbeteringen van januari?

Google Play update van januari

Iedere maand brengt Google verschillende soorten updates uit voor het Android-systeem. Deze hebben we eerder al eens op een rijtje gezet in de grote Android Updategids. Naast de beveiligingsupdates en versie-updates worden ook Google Play systeemupdates uitgerold. De update van januari is nu gepresenteerd, waarbij Google heeft gewerkt aan verschillende verbeteringen.

Deze update zal in de komende weken uitgerold worden, waarbij het per toestel kan verschillen wanneer deze binnenkomt. Je kunt eventueel via het menu met instellingen handmatig controleren of er een Google Play-update beschikbaar is. Tik hiervoor bij de softwaregegevens op ‘Google Play update’.

De changelog van de update hebben we hieronder voor je neergezet.

Google Play Store v44.5 (13-01-2025)

[Telefoon] Met deze nieuwe functie krijg je zoekresultaatfragmenten in het Engels (VS) die relevanter zijn voor je zoekopdracht.

Google Play-services v25.01 (13-01-2025)

Ontwikkelaarsservices

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan hulpprogramma’s.

Android WebView v132 (07-01-2025)

Nieuwe functies voor app-ontwikkelaars van Google en derden om in hun apps functionaliteit te ondersteunen voor de weergave van webcontent.

Verbeteringen in beveiliging en privacy, en updates voor bugfixes.

Belangrijk: Sommige functies kunnen experimenteel zijn en alleen beschikbaar zijn voor bepaalde gebruikers.

Google Play Store v44.4 (06-01-2025)