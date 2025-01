Android krijgt een razendsnelle sneltoets voor openen Google Wallet

Google Wallet wordt beter. Google werkt aan een optie om nog sneller de betaaldienst op te starten. Nu kan dat nog middels een snelkoppeling, maar het moet mogelijk worden dit te doen via een sneltoets.

Sneltoets voor Google Wallet

Google Wallet is een belangrijke functie voor vele smartphonegebruikers. Met deze dienst, die voorheen ook wel Google Pay werd genoemd, kun je direct betalingen verrichten. Het openen van Google Wallet gaat echter niet altijd even snel. Je kunt de app openen, of via de ‘snelle instellingen’. aan de slag met de applicatie. Uit de nieuwe broncode van Android wordt duidelijk dat Google werkt aan een snellere manier om Google Wallet te openen.

Google heeft het plan om de aan/uit-knop te laten werken als sneltoets voor de Google Wallet. Door twee keer achter elkaar op de aan/uit-knop te drukken, kan direct de Google Wallet geopend worden. Dit kennen we overigens al van een ander merk. Bij Apple open je op dezelfde manier bij de iPhone voor Apple Pay.

Volgens de berichten moet de functie in ieder geval beschikbaar komen op Google Pixel-telefoons met Android 16. Het is niet bekend wanneer de nieuwe functionaliteit beschikbaar moet komen.