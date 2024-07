Google Wallet webversie vanaf nu beschikbaar in Nederland

Google Wallet ken je mogelijk al van de app op je Android-toestel. Nu komt het bedrijf ook met een webversie, en deze kun je vanaf nu ook in Nederland gebruiken. Met de webversie heb je direct inzicht in verschillende zaken rondom Google Pay en Google Wallet.

Webversie van Google Wallet

De webversie van Google Wallet kun je vanaf nu gebruiken in Nederland. Met de webversie heb je toegang tot verschillende zaken die je normaal ook terug kunt vinden in de applicatie. Denk aan de opgeslagen betaalmethoden, de passen en meer. Hieronder vallen dus ook je opgeslagen klantenkaarten, boardingpassen voor je vluchten en concerttickets.

Google Wallet’s webversie geeft je ook een overzicht met een transactiegeschiedenis. Je hebt tevens toegang tot verschillende instellingen. De website van Google Wallet kun je bereiken via wallet.google.com. De dienst is vanaf nu in 13 landen, los van de VS en Japan. Dit zijn onder andere Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Oekraïne en Tsjechië. België staat nog niet in deze lijst.