Android Update Bulletin week 3: deze toestellen kregen updates

Nieuwe updates zijn deze week uitgerold voor verscheidene Android-toestellen. In ons Android Update Bulletin staat op een rij, welke toestellen zijn geüpdatet in week 3 van 2025.

Android updates in week 3

Iedere week heeft DroidApp een overzicht voor je met de verschenen updates. Het gaat hierbij om software-updates voor Android-apparaten, in de afgelopen week. Deze kunnen we samenstellen aan de hand van jullie tips. Deze zijn voor ons onmisbaar! Krijg jij een update binnen op je toestel, laat het ons dan weten -samen met een screenshot- in een mailtje naar redactie@droidapp.nl. Dan nemen we deze mee in onze berichtgeving!

OnePlus

OnePlus 13: update vol verbeteringen en optimalisaties (link)

Samsung