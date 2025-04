Android Update Bulletin week 17: deze toestellen kregen updates

In de zeventiende week van 2025 werden er nog steeds updates uitgerold. Iedere week licht DroidApp uit welke toestellen in de afgelopen zeven dagen zijn bijgewerkt met een update. Dit zijn de updates die in week 17 zijn uitgerold.

Android updates in week 17

Op DroidApp vind je iedere zondag het Android Update Bulletin. Hierin zetten we op een rij, welke toestellen in de afgelopen week zijn bijgewerkt met een update. Aan het eind van de maand wordt het doorgaans rustiger met updates, maar dat was in de afgelopen dagen niet heel erg te merken. Samsung hervatte de update naar Android 15 voor verschillende modellen, en er waren nog meer updates. We zetten de updates die zijn verschenen, hieronder op een rij.

Krijg je een update binnen op je Android-apparaat, dan horen we dat heel graag van je! Deel ons je screenshot in een mailtje naar redactie@droidapp.nl.

Samsung