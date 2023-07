Swisstopo app: gedetailleerde en uitgebreide kaarten-app voor Zwitserland

Stap Zwitserland binnen met vertrouwen en ontdek de prachtige schoonheid van het land met de Swisstopo app. Ben je van plan om binnenkort naar Zwitserland te gaan of bezig met het plannen van een reis. Dan is de Swisstopo app een nuttige toevoeging aan je Zwitserse reis.

Zwitserland in detail met Swisstopo

Met de Swisstopo app heb je toegang tot hoogwaardige kaarten die je een gedetailleerd beeld geven van het hele land. Van grote steden tot afgelegen bergdorpjes, je kunt alle nationale kaarten van Zwitserland bekijken op verschillende schalen, variërend van 1:10.000 tot 1:1 miljoen. De app bevat ook luchtfoto’s, historische kaarten en aeronautische kaarten, waardoor je een uitgebreid beeld krijgt van het landschap.

Of je nu wilt wandelen, fietsen, wintersporten of gewoon wilt genieten van het panoramische uitzicht, de Swisstopo app heeft voor elke interesse informatie beschikbaar. Het biedt officiële routes van Zwitserse wandelpaden en zelfs SwitzerlandMobility-routes om uit te kiezen. Bovendien kun je thema’s en inhoud toevoegen aan de achtergrondkaart, zodat je de informatie kunt aanpassen aan jouw specifieke interesses.

Je kunt eenvoudig routes plannen en volgen, en jouw huidige locatie wordt altijd duidelijk weergegeven op de kaarten of luchtfoto’s. Als je een specifieke bestemming wilt bereiken, kun je eenvoudig plaatsen, adressen of coördinaten invoeren en de app zal je begeleiden. Een unieke functie van de Swisstopo app is de panoramamodus. Hiermee kun je door de camera van je apparaat kijken en belangrijke plaatsen en bergtoppen worden gemarkeerd in het beeld. Zo kun je het landschap verkennen alsof je er ter plekke bent, wat een extra dimensie aan jouw reiservaring toevoegt.

Een groot voordeel van de Swisstopo app is dat je kaarten en gegevens gratis en zonder beperking offline kunt opslaan. Dit betekent dat je altijd toegang hebt tot de kaarten, zelfs in gebieden waar geen mobiel netwerk beschikbaar is. Je kunt de app gratis downloaden uit de Google Play Store!