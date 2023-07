Breathe app: ontspan met ademhalingsoefeningen

Heb je wel eens het gevoel dat je hoofd vol zit met gedachten en dat je even helemaal wilt ontspannen? Of misschien heb je wel eens last van stress of slaapproblemen? Dan is de Breathe app misschien wel iets voor jou! Deze app is speciaal ontworpen om je te helpen ontspannen, je te concentreren en beter te slapen.

Krijg een beetje lucht met Breathe

De Breathe app biedt verschillende ademhalingsoefeningen die je kunt uitproberen. Er zijn drie standaard ademhalingsoefeningen waar je uit kunt kiezen. De eerste is de “Gelijke ademhaling”. Deze oefening helpt je te ontspannen, je te focussen en aanwezig te zijn in het moment. Een andere oefening die je kunt proberen is de “Box-ademhaling”, ook wel bekend als vierkante ademhaling. Dit is een simpele en zeer effectieve techniek om stress te verminderen.

Als je moeite hebt om in slaap te vallen, is de “4-7-8-ademhaling” misschien iets voor jou. Deze oefening wordt ook wel de ‘ontspannende ademhaling’ genoemd. Het helpt je om beter te slapen door je lichaam tot rust te brengen.

Naast de standaard oefeningen biedt de Breathe app ook de mogelijkheid om je eigen ademhalingspatronen te maken. Je kunt eindeloos veel ademhalingspatronen creëren door aanpassingen van een halve seconde te maken. Dit geeft je de vrijheid om een patroon te vinden dat het beste bij jou past.

Verder heeft de Breathe app nog veel meer handige functies. Zo kun je je ademhaling testen en bijhouden hoe lang je je adem in kunt houden. Je kunt ook meldingen instellen om ademhalingsreminders te ontvangen, zodat je regelmatig een moment van ontspanning kunt nemen. Daarnaast biedt de app geleide ademhaling met mannelijke of vrouwelijke voice-overs, of je kunt kiezen voor een belsignaal. Je kunt zelfs natuurgeluiden op de achtergrond afspelen voor een extra rustgevende ervaring.

Je kunt de app gratis downloaden uit de Google Play Store, de Breathe app is volledig te gebruiken zonder in-app aankopen.