Huawei Band 7 is nieuwe dunne fitnesstracker voor gezonde levensstijl

Huawei is een bekende naam als het gaat om fitnesstrackers. Het nieuwste model in het portfolio is de Huawei Band 7, een dun horloge dat je kan helpen met een gezonde levensstijl. Dit alles voor een bedrag van een paar tientjes.

Huawei Band 7

De Huawei Band 7 is Huawei’s nieuwste fitnesstracker, een horloge dat je moet helpen bij het kiezen voor een goede en gezonde levensstijl. Het biedt een 1,47 inch AMOLED-beeldscherm met relatief dunne randen en levert een resolutie van 368 x 194 pixels. Daarbij is het horloge met een dikte van 9,99 millimeter en een gewicht van 16 gram prettig om te dragen. Voor het meten van je gezondheid is het horloge van alle gemakken voorzien. Hierbij kun je je slaap monitoren, maar ook je SpO2 bloedzuurstof, je stress en je hartslag. Voor vrouwen is het mogelijk de menstruele cyclus bij te houden met de Huawei Band 7.

Dankzij Huawei’s eigen TruRelax technologie wordt de hele dag het stressniveau gemonitord. Wanneer deze te hoog wordt, krijg je een notificatie zodat er bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen om de stress te verminderen. Een andere optie is het instellen van doelen en krijg je volgens Huawei een gepersonaliseerd gezondheidsmanagement. Voor hardlopers heeft de Band 7 ook voordelen, want elke trainingsindex wordt vanuit een wetenschappelijk perspectief gemeten, zo belooft Huawei. Daarbij laat het ook het uithoudingsvermogensniveau zien en kan de voortgang van een training gemeten worden.

De Huawei Band 7 kan overweg met 96 verschillende workout-modi. De accu van het horloge moet het 14 dagen uithouden onder normaal gebruik. Bij intensief gebruik moet dat 10 dagen zijn. De Band 7 kost 59,99 euro en kan vanaf nu besteld worden bij de Huawei Store, Amazon en MediaMarkt.