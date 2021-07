Google laat je vroegtijdig nieuwe functies in Android Auto testen

Ben je gebruiker van Android Auto, dan kun je vanaf nu deelnemen aan het bèta-programma van de dienst. Op die manier kun je vroegtijdig nieuwe functies proberen, voordat ze in de definitieve versie zitten.

In het verleden had Android Auto een eigen bèta-programma. Echter zat deze op een gegeven moment vol en bleef het daarna een tijd stil. Nieuwe functies werden pas bekend wanneer het installatiebestand uitgeplozen werd, of wanneer Google ze zelf aankondigde. Vooral dat laatste gebeurde niet zo heel vaak. Wil je niet langer wachten op nieuwe functies in Android Auto, dan kun je nu dus je kans slaan, zo meldt Google.

Google heeft een nieuw bèta-programma geopend waarvoor je je kunt aanmelden, als je snel bent. Ben je in het bezit in Android Auto en een Android-smartphone, dan kun je je via deze link aanmelden bij het bèta-programma van Android Auto. Google wil de feedback van haar gebruikers het bèta-programma gebruiken voor het verbeteren van de dienst. Het bedrijf zegt daarover het volgende;

As a beta tester, you can help us build a better version of Android Auto. You can test how well new features work with your specific phone and vehicle in your part of the world. When you share your feedback, we’ll use it to help plan improvements for future releases.