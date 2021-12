Waze voegt kerstsfeer toe aan navigatie-app: zo gebruik je hem

Voor het navigeren met je smartphone kun je gebruik maken van vele verschillende navigatie-apps. Eén daarvan is Waze. De ontwikkelaars van deze applicatie hebben nu nieuwe functies toegevoegd die de app in een kerstsfeer brengen.

Waze in kerstsfeer

Met nog zo’n twee weken te wachten, komen de kerstdagen steeds dichterbij. In de straten ademt het decembersfeer en bij velen is de kerstboom al opgezet en opgetuigd. Navigatie-app Waze duikt ook in de kerstsferen en komt nu met extra mogelijkheden voor het kerstdagen. Je kunt bij de instellingen de kerstsfeer inschakelen met verschillende opties. Wel zijn deze enkel beschikbaar als Waze in de Engelse taal gebruikt wordt.

De opties die beschikbaar komen, is bijvoorbeeld de kerstman, die je als icoontje terugziet op de kaart tussen de andere Waze-gebruikers. Verder kun je het voertuigpictogram aanpassen naar de kerstslee. In het Engels is de mogelijkheid ook beschikbaar om de navigatie-instructies tijdens het rijden aan te passen naar de kerstman. De instructies zullen dan dus verteld worden door Santa. Ieder onderdeel kun je individueel aan- of uitzetten.