Navigatie-app Waze krijgt rijstrookaanwijzingen, reissuggesties en verkeersmeldingen

Waze is een geliefde navigatie-app. De functionaliteit is voor de applicatie nu verder uitgebreid, waaronder met handige rijstrookaanwijzingen.

Waze met rijstrookaanwijzing

Voor het navigeren kun je gebruik maken van tal van verschillende applicaties, waarbij Google Maps natuurlijk het meest bekend is. Waze is onderdeel van Google, maar nog altijd staat de applicatie op eigen benen en voegt het om de zoveel tijd nieuwe functies toe. Dat is nu ook het geval. Nadat we eerder de desktop-synchronisatie zagen, zien we nu andere nieuwe features.

Waze heeft bekend gemaakt dat het de optie tijdens navigeren toevoegt om de rijstrookaanwijzingen te tonen. Zeker in drukkere gebieden is dit een handige toevoeging. De functie zagen we al veel langer in Google Maps en komt nu dus ook naar Waze. Een andere verbetering is reissuggesties. Afhankelijk van het moment en eerdere reizen zal het bij het openen van de app alvast een zoekopdracht tonen, die je met één druk kunt starten.

Een andere verbetering is zijn verkeersmeldingen. Hierbij wordt melding gemaakt van files op je gebruikelijke route. De meldingen kunnen je ook helpen om je rit uit te stellen of om de vertragingen te vermijden. Volgens Waze is de tijd van aankomst met de update verbeterd.

De nieuwe functies voor Waze zijn aangekondigd, en zullen in de komende tijd uitgerold worden naar de app. Het is onduidelijk of alle functies ook naar Nederland komen.