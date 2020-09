Waze laat je nu routebeschrijving pushen van computer naar smartphone

Navigatie-app Waze kent een groot aantal fanatieke gebruikers. De applicatie is nu uitgebreid met een aantal verbeteringen, waaronder direct de routebeschrijving van de desktop naar de smartphone pushen.

Routebeschrijving van Waze

Waze is sinds enige tijd onderdeel van Google, maar de diensten werken nog altijd apart van elkaar. Sterker nog, Waze loopt met verschillende features voorop. De mogelijkheden in de gratis navigatie-app worden nu verder uitgebreid. Het brengt de mogelijkheid om de routebeschrijving direct van je computer naar je smartphone te pushen.

Vanaf nu is het mogelijk om via de livemap op de webversie van Waze je route te plannen. Vervolgens kun je deze direct doorsturen naar de Waze app op je smartphone. Je kunt hierbij ook een reis voor in de toekomst plannen, waarbij Waze je vertelt hoe laat je het beste weg kunt gaan.

Het delen van je route van de computer naar de smartphone, kan eenvoudig door de QR-code te scannen. Vervolgens kan de route direct in de Waze app geopend worden. Ingelogde gebruikers kunnen favorieten en opgeslagen locaties synchroniseren tussen de webversie en de app.

Voor Android en voor iOS wordt de functionaliteit uitgerold. De livemap van Waze kun je bereiken via deze link.