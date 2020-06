Waze krijgt update: deel je humeur met andere weggebruikers

Het was even stil rondom de ontwikkeling van navigatie-app Waze, maar inmiddels wordt er een nieuwe update uitgerold. Gebruikers kunnen onder andere hun stemming delen met de rest.

Waze laat je je humeur delen

Google is al sinds een tijdje eigenaar van Waze, maar nog altijd is het niet zo dat Google Maps de functies allemaal heeft overgenomen of dat Waze verleden tijd is. In tegendeel. Waze ontvangt nu een nieuwe update waarbij een aantal leuke nieuwe functies worden geïntroduceerd.

Waze heeft de applicatie voorzien van een nieuw, frisser logo met een nieuwe typografie en een verbeterde interface. Nieuw is de aanwezigheid van ‘Stemmingen’. Dit zijn avatars waarmee automobilisten hun humeur kunnen delen met andere weggebruikers.

Volgens Waze zou de community graag meer mogelijkheden willen voor persoonlijke expressie. Om die reden kun je nu je humeur delen met andere weggebruikers. In totaal gaat het om 30 nieuwe stemmingen die je kunt gebruiken. Voorbeelden zijn ‘milieuvriendelijk’, ‘skeptisch’, ‘wagenziek’, ‘zen’ of robot. Maar er komen er geleidelijk nog meer aan, zo laat Waze weten.

“Vandaag publiceren we een nieuwe kaartweergave met rasterformaat dat gebaseerd is op stadsarchitecturen. Daar nieuwe Stemmingen om onze emoties tijdens het rijden weer te geven en een levendig kleurenpalet dat weggebruik nog wat leuker moet maken. We hopen dat onze nieuwe look de magie van onze gemeenschap toont en ook dat we steeds vooruitdenken voor aangenamere ritten”, zegt Jake Shaw, Head of Creative bij Waze.

Het kan even duren voordat de update voor Waze bij iedereen beschikbaar is. De update wordt vanaf nu voor de Android (en iOS) app verspreid.