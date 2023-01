Waze bereidt nog meer nieuwe functies voor; statistieken en profielen

Waze lijkt te werken aan een aantal handige nieuwe functies voor de navigatie-app. Volgens de nieuwe berichten wordt er gewerkt aan voertuigprofielen en krijg je ook statistieken te zien. De functionaliteit zou in ontwikkeling zijn, zo melden bronnen.

Nieuwe functies voor Waze

Er zijn verschillende navigatie-apps beschikbaar voor de mobiele platformen; één daarvan is Waze. De ontwikkelaars van Waze werken nu aan verschillende nieuwe functies, zo wordt duidelijk uit nieuwe berichten. De dienst mag weliswaar jaren geleden overgenomen zijn door Google, en onlangs werd bekend dat het team samengevoegd wordt met Google Maps; Waze zelf wordt niet vergeten.

Na je rit zie je in Google Maps vaak de statistieken van je rit. Bij Waze moeten we dit op termijn ook terug gaan zien. Het plan zou zijn van Waze dat die informatie uitgebreider is. Bij Maps krijg je informatie zoals de afgelegde afstand en tijd, samen met de gemiddelde snelheid. In de nabije toekomst zou de functie uitgerold moeten worden met bijvoorbeeld persoonlijke statistieken met je routes en de hoeveelheid tijd die je elke dag rijdt. Verder moet Waze nog nauwkeurigere aankomsttijden krijgen, en in het hoofdmenu met instellingen moet een optie komen die je laat kiezen of je tolwegen wilt gebruiken.

Een andere functie die in ontwikkeling is, heeft betrekking op voertuigprofielen. Het moet mogelijk worden om meerdere voertuigprofielen aan te maken, als je beschikt over meerdere auto’s. Dit kan een eigen auto zijn, maar ook bijvoorbeeld een bestelbus van de zaak. Je kunt voor ieder voertuig afzonderlijk aangeven of bijvoorbeeld tolwegen vermeden moeten worden. Wanneer de nieuwe functies uitgerold gaan worden, is niet bekend.