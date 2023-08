Motorola brengt Razr 40 Ultra uit in Nederland: alle details

Motorola kwam eerder met de aankondiging van de nieuwe Motorola Razr 40 Ultra. De vouwbare smartphone is van tal van verbeteringen en nieuwe functies voorzien. De smartphone is vanaf nu verkrijgbaar in ons land.

Motorola Razr 40 Ultra in Nederland

Je kunt vanaf nu naar de winkel rennen om de nieuwste smartphone van Motorola in handen te krijgen. Het merk bracht in de afgelopen tijd al meerdere nieuwe toestellen uit. Zo zagen we de Motorola Edge 40 Pro (review), de Edge 40 en nu dus de Motorola Razr 40 Ultra. Overigens is dat niet de enige nieuwe vouwbare telefoon van het merk, zo komt Motorola ook met de Razr 40, die een slag goedkoper is.

De nieuwe Motorola Razr 40 Ultra is uitgerust met een 3,6 inch groot scherm aan de buitenkant. Je Google Maps navigatie, camera of verschillende apps; je kunt ze allemaal raadplegen zonder de telefoon open te hoeven klappen. Opengeklapt verschijnt er een 6,9 inch OLED-scherm welke een hoge verversingssnelheid levert van 165Hz. Verder heeft de smartphone een dubbele camera met de handige Motorola-tools. De telefoon wordt aangedreven door de Snapdragon 8+ Gen 1 octa-core chipset. Er is een 3800 mAh accu die je 5W draadloos of 33W bekabeld op kunt laden.

Wil je de Motorola Razr 40 Ultra kopen, dan kun je terecht bij Coolblue, Mobiel, Belsimpel en MediaMarkt.