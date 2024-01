KPN en Vodafone zien stijging dataverbruik tijdens jaarwisseling 2023-2024

De afgelopen nacht, tijdens de jaarwisseling van 2023 naar 2024, is er opnieuw meer data verbruikt. Het dataverbruik ligt 22 keer hoger dan tijdens de jaarwisseling in 2014. Vodafone en KPN hebben cijfers naar buiten gebracht.

KPN cijfers tijdens jaarwisseling

Telecomprovider KPN heeft tijdens de jaarwisseling van afgelopen nacht, een stijging waargenomen in het mobiele dataverbruik. Klanten van de groengekleurde provider hebben 18 procent meer data verbruikt dan vorig jaar. Het aantal ligt met 535 terabytes ook ruim 22 keer hoger dan in 2014. Opnieuw is er een daling te zien in het aantal verstuurde sms’jes en de telefoongesprekken.

Steeds vaker ghebruiken we WhatsApp, videobellen en social media om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. De piek dit jaar lag op het KPN-netewrk tussen 0:05 en 0:10 uur. Er zijn geen problemen ontstaan op het netwerk, zo laat de provider weten.

Tussen 22:00 uur en 04:00 uur zijn bijna 1 miljoen SMS-berichten verstuurd. Het aantal telefoongesprekken kwam uit op 3,2 miljoen. Dit is beide lager dan voorgaande jaren. Het is echter qua dataverbruik geen record bij KPN. Die lag in 2023 bij de F1 races, zoals bij de Grand Prix in Zandvoort.

Vodafone

VodafoneZiggo laat vergelijkbare cijfers zien. Het mobiele netwerk van Vodafone heeft 17 procent meer data verwerkt dan tijdens de vorige jaarwisseling. De piek lag hier ook in de eerste tien minuten na middernacht. Het aantal mobiele telefoongesprekken nam af met 15 procent. Het aantal verstuurde SMS-berichten nam met 4 procent af.

Odido, voorheen T-Mobile en Tele2 heeft -nog- geen cijfers naar buiten gebracht over het gebruik van het mobiele netwerk tijdens de jaarwisseling.