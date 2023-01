Providers zien record dataverbruik met jaarwisseling; daling SMS en telefoon

De Nederlandse telecomproviders hebben gegevens vrijgegeven over het gebruik van het mobiele netwerk tijdens de afgelopen jaarwisseling. Het mobiele netwerk werd massaal gebruikt voor het overbrengen van de nieuwjaarswensen. KPN, T-Mobile en Vodafone zagen allen een (flinke) stijging.

Mobiel netwerk werd goed gebruikt

Vorig jaar konden we de jaarwisseling vieren zonder beperkingen van een lockdown, zoals dat vorig jaar het geval was. Dat merkten velen al bij het vuurwerk dat dit jaar weer voor een recordbedrag van 110 miljoen euro de lucht in werd gestoken, ook providers hebben dit gemerkt. Het mobiele netwerk werd massaal gebruikt voor de beste wensen, zo blijkt uit gegevens die zijn aangeleverd door de providers.

KPN

Allereerst KPN, zij melden dat ze in de nacht van 31 december 2022 op 1 januari 2023 een recordhoeveelheid van 453 terabyte aan mobiele data hebben verwerkt. Het gaat om cijfers tussen 22:00 uur ’s avonds en 04:00 uur ’s ochtends. Vorig jaar werd door KPN 343 terabyte aan data verwerkt. Dit aantal ligt ook nog eens 60 procent hoger dan bij de jaarwisseling van 2014. De piekbelasting van het mobiele netwerk lag tussen 0:05 en 0:10 uur.

Ten opzichte van vorig jaar werd wel een daling gemeten in het aantal verstuurde SMS’jes en het aantal minuten dat gebeld werd. Dit kwam uit op 1,2 miljoen SMS’jes (vorig jaar 1,4 miljoen) en 3,9 miljoen telefoongesprekken (vorig jaar 4,1 miljoen). Door de lockdown van vorig jaar werd destijds het vaste netwerk voor telefoonoproepen vaker gebruikt, die drukte werd dit jaar niet waargenomen. KPN deelt onderstaande grafiek over het gebruik van de mobiele telefoon tijdens de jaarwisseling.

T-Mobile

T-Mobile heeft ook een stijging in het dataverbruik genoteerd. Cijfers worden niet genoemd, net als details; die ontbreken ook in de berichtgeving. Wel weet de magentagekleurde provider te melden dat er bij de afgelopen jaarwisseling vijf procent meer mobiele data is verbruikt. De piek lag tussen 0:05 uur en 0:15 uur. In 2022 noteerde T-Mobile over het algemeen een stijging. Op een reguliere dag steeg het gemiddelde dataverbruik met 20 procent ten opzichte van 2021. Tijdens de race van Max Verstappen op 9 oktober. zag T-Mobile een stijging van het dataverbruik van 7 procent, ten opzichte van een normale zondag.

Vodafone

VodafoneZiggo, waartoe ook mobiele provider Vodafone behoort, zag een stijging van 47 procent in het dataverbruik. Het gaat om het gebruik van het mobiele netwerk tussen 22:00 uur en 04:00 uur. In de eerste tien minuten van het jaar 2023 werd het Vodafone-netwerk het meest aangesproken, al vermeld Vodafone geen verdere cijfers. Het aantal SMS’jes dat uitgestuurd werd daalde met vijf procent. Bij de telefoongesprekken zag VodafoneZiggo een daling van 17 procent.