Mobiele providers zien wederom stijging in dataverkeer tijdens jaarwisseling

Op nieuwjaarsnacht versturen en ontvangen we een hoop data en dat blijkt ook deze jaarwisseling niet anders te zijn. Verschillende providers hebben bekend gemaakt een aanzienlijke stijging te zien in het dataverkeer.

We stuurden meer media tijdens de jaarwisseling 2022

KPN laat weten dat het tussen 22.00 uur en 4.00 uur 343 Terabyte aan mobiele data heeft verwerkt, wat volgens de provider een stijging is van zeker 38% ten opzichte van de jaarwisseling naar 2021. Wel zegt de provider dat SMS ook deze jaarwisseling minder populair bleek, met ‘slechts’ 1,4 miljoen verstuurde sms berichten. Wel werden er 4,1 miljoen telefoongesprekken gevoerd op het KPN netwerk.

T-Mobile geeft geen exacte getallen maar stelt wel dat het deze jaarwisseling 20% meer dataverkeer te verwerken had ten opzichte van vorige jaarwisseling. De piek lag volgens de magenta provider tussen 0.00 uur en 1.00 uur. Klanten op het netwerk van Vodafone zorgden deze jaarwisseling voor 15% meer mobiele data, een kleinere toename dan de vorige jaarwisseling voor Vodafone toen het 28% meer data te verwerken had. Verder noteerde Vodafone een daling van 2% in het aantal belletjes en 16% minder sms-berichten.

Geen ander beeld in België

In België een vergelijkbaar beeld, zo wisten klanten van Telenet 168 Terabyte aan data te genereren tussen 20.00 uur en 8.00 uur, goed voor een stijging van 67% ten opzichte van 2021. Op het netwerk van Telenet werden verder 3,84 miljoen sms’jes verstuurd wat 11% minder is dan vorige jaarwisseling toen het 4,31 miljoen sms’jes verwerkte.

Orange noteerde 258 Terabyte en daarmee een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar, klanten van Orange hebben ook 5,6 miljoen sms’jes verstuurd en het netwerk zag daardoor een kleine stijging van 2,4% dit jaar. Proximus klanten hebben de datateller op laten lopen naar circa 243 Terabyte, dat netwerk zag een stijging van 35%. Waar Orange en stijging van 2% zag in de sms’jes zag Proximus juist een daling van 2% met circa 7,2 miljoen verstuurde sms berichten.