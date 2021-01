KPN en Vodafone zien dataverbruik tijdens nieuwjaarsnacht naar recordhoogte stijgen

KPN en Vodafone hebben de cijfers naar buiten gebracht over het gebruik van het mobiele netwerk tijdens de jaarwisseling van 2020-2021. Ieder jaar stijgt het mobiele dataverbruik, maar zo extreem als dit jaar, was niet eerder zo gemeten.

KPN tijdens nieuwjaarsnacht 2020-2021

We schreven vanmorgen al over het nieuwe WhatsApp record tijdens de jaarwisseling. Ook telecomproviders KPN en Vodafone hebben cijfers naar buiten gebracht over het gebruik van het mobiele (en vaste) netwerk van de provider. KPN zegt het volgende; op het vaste netwerk was om 16:00 uur een piek te zien, waarbij er veel gebruik werd gemaakt van internet en het bekijken van video’s op streamingdiensten. Na 0:00 uur was er een verdubbeling in dataverkeer te zien vanwege het delen van filmpjes, foto’s en om te bellen.

KPN laat weten dat tijdens de jaarwisseling een nieuw record is gevestigd. Tussen 22:00 uur en 04:00 uur werd een recordgebruik van 248 terabytes op het mobiele netwerk gemeten. Dit is de hoogste toename in 10 jaar en fors hoger dan het verbruik van vorig jaar; toen dit 196 terabytes bedroeg. Bij het mobiele netwerk werd het piekmoment gemeten tussen 0:00 uur en 0:05 uur, bij Vodafone was dit piekmoment tot 0:15 uur. VodafoneZiggo zag op het mobiele netwerk van Vodafone een dataverbruik van 185TB tussen 22:00 en 04:00 uur. Dit is een stijging van 28 procent ten opzichte van vorig jaar. De toename was minder hoog dan vorig jaar, toen 57 procent meer klantdata werd verwerkt.

SMS’en is steeds minder populair, zo meldt KPN. Vodafone geeft geen verdere cijfers, maar bij KPN werden er 1,8 miljoen sms’jes verstuurd (dat waren er eerder 2,4 miljoen). Bellen via het mobiele netwerk daalde ook in vergelijking met voorgaande jaren. Dat kwam tijdens de vorige jaarwisseling uit op 4,1 miljoen, dit jaar was dat 3,8 miljoen.

T-Mobile heeft geen cijfers gedeeld over het mobiele verbruik.