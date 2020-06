‘Medewerkers callcenters verkopen persoonlijke gegevens voor WhatsApp-fraude’

Fraude via WhatsApp is een steeds groter wordend probleem. Nu blijkt dat criminelen via medewerkers van callcenters in het bezit kunnen komen van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens WhatsApp-fraude

Uit inventarisatie van RTL Nieuws blijkt dat callcenters een belangrijke bron zijn voor persoonsgegevens waarmee WhatsApp-fraude wordt gepleegd. De namen, adressen en telefoonnummers van tienduizenden mensen zijn doorverkocht voor het plegen van fraude via WhatsApp, zo meldt RTL.

Vooral van vijftigplussers zouden er gegevens gebruikt zijn voor deze fraude. Deze gegevens zouden volgens de bron afkomstig zijn van callcenters. Hier worden telefoontjes voor tientallen bedrijven afgehandeld en dus is er een schat aan informatie beschikbaar. Volgens RTL is de informatie voornamelijk afkomstig van callcenters die energiecontracten verkopen.

Kans van slagen

RTL heeft het daarnaast ook over zogenaamde ‘verse leads’;

“De criminelen verkopen lange lijsten met namen, geboortedata, adressen, 06-nummers en soms bij welke bank je zit. Deze gegevens worden ook wel ‘verse leads’ genoemd. Een ‘verse lead’ houdt in dat de persoon nog niet eerder is gecontacteerd door een oplichter, waardoor de kans van slagen groter is. De gegevens worden in criminele fora en chatgroepen aangeboden aan zogeheten ‘schetsers’, ofwel oplichters.”

De WhatsApp-fraude wordt op verschillende manieren gepleegd. Een vorm van fraude die de laatste tijd veel in het nieuws komt, is een bericht waarin een dochter of zoon zegt een nieuw nummer te hebben. Het bericht begint meestal als; ‘Mijn telefoon is stuk, vandaar dit andere nummer. Het oude nummer kan weg, en deze kun je opslaan’. Vaak afgesloten met een groet van de naam van de zoon of dochter. Ook ‘Hoi mam, dit is mijn nieuwe 06-nummer. Kun je wat geld overmaken, ik betaal het terug. Het is dringend’. Ook wordt soms gesteld dat de telefoon per ongeluk in de wasmachine is beland. Hier moet je dus absoluut niet intrappen. Daarbij wordt bij dit soort berichten aangeraden om even een belletje eraan te wagen.

De verleiding voor het verkopen van gegevens zou groot zijn en het zou qua geld op kunnen lopen tot 1000 euro. Medewerkers van een callcenter zouden vaak niet meer dan het minimumloon verdienen en kan het verkopen van gegevens een leuk extraatje meebrengen.