Google Maps voegt ‘verjaardagsauto’ toe bij navigeren

Een nieuwe feature is toegevoegd aan Google Maps. Google heeft deze week veel nieuws toegevoegd aan de kaartendienst, nu zien we de verjaardagsauto. Deze kun je gebruiken tijdens het navigeren.

Google Maps: verjaardagsauto

Deze week is er veel over Google Maps in het nieuws gekomen. Het belangrijkste was misschien wel de maximumsnelheid. Daarbij viert Google de vijftiende verjaardag van Google Maps. Van de week schreven we al over de nieuwe functies die Google voor ons in petto heeft. Google heeft echter nog een nieuwe functie klaargezet die we nu (tijdelijk) kunnen gebruiken.

De nieuwe functie is de verjaardagsauto. Bij het plannen van je reis zie je naast de start-knop, voor het starten van de navigatie, een symbooltje van een auto. Tik je daarop, dan kun je er voor kiezen om de verjaardagsauto te kiezen. In plaats van de bekende blauwe pijl krijg je je routebeschrijving met de feestauto van Google. Deze is een stukje groter dan de pijl.

Je kunt de verjaardagsauto vanaf nu terugvinden in Google Maps. Je hoeft hiervoor geen update uit de Play Store te downloaden.