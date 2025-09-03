Close Menu
    woensdag 3 september
    Nieuws

    JerryRigEverything test Pixel 10 Pro in nieuwe duurzaamheidstest

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Zack van het YouTube-kanaal JerryRigEverything is aan de slag gegaan met de nieuwe Google Pixel 10 Pro. Het nieuwe high-end toestel van Google, wordt getest in een nieuwe duurzaamheidstest. Hoe kwetsbaar is de nieuwe smartphone?

    Duurzaamheidstest met Pixel 10 Pro

    De nieuwe Google Pixel 10-serie werd vorige maand officieel aangekondigd. DroidApp is eerder al uitgebreid aan de slag gegaan met de XL-versie. Onze ervaringen konden we als één van de eerste delen in de uitgebreide Google Pixel 10 Pro XL review. Behalve de grootte, het scherm en de batterij is dit toestel gelijk aan de Google Pixel 10 Pro. Met dat toestel is Zack van JerryRigEverything aan de slag gegaan. De nieuwe smartphone van Google wordt onderworpen aan een duurzaamheidstest.

    In de video’s van de YouTube-maker wordt niet al te zacht omgegaan met de toestellen. Heel representatief voor het normale dagelijkse gebruik is het daarom niet. Wel kan het interessant zijn hoe de Google Pixel 10 Pro XL zich houdt ten opzichte van concurrenten en andere toestellen. Gekeken wordt naar de krasgevoeligheid van het scherm, het aluminium frame en de achterkant. Daarbij is er de bekende buigtest. De video van het toestel kan hieronder bekeken worden.

    Duidelijk is dat de Google Pixel 10 Pro zonder kleerscheuren de test doorstaat.

    Google Pixel 10 Pro productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 1099,00 euro
    Alle informatie
    Google Pixel 10 Pro XL productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro XL
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 1299,00 euro
    Alle informatie

